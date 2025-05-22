Испания22 мая 2025, 23:41 |
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Стало известно, когда Реал представит Алонсо в качестве главного тренера
Понедельник станет важным днем для мадридского гранда
22 мая 2025, 23:41 |
384
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Стало известно, когда мадридский «Реал» представит испанского коуча «Байера» Хаби Алонсо как нового тренера команды, сообщает Marca.
По информации источника, 42-летний специалист будет представлен как новый тренер команды в понедельник, 26 мая.
Несколькими неделями ранее Алонсо объявил о том, что покинет «Байер» по окончанию сезона. Действующий тренер «сливочных» Карло Анчелотти уже летом приступит к работе со сборной Бразилии.
Ранее сообщалось о том, что Модричу сделали два предложения.
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