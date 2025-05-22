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Испания
22 мая 2025, 23:41 |
384
0

Стало известно, когда Реал представит Алонсо в качестве главного тренера

Понедельник станет важным днем для мадридского гранда

22 мая 2025, 23:41 |
384
0
Стало известно, когда Реал представит Алонсо в качестве главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Стало известно, когда мадридский «Реал» представит испанского коуча «Байера» Хаби Алонсо как нового тренера команды, сообщает Marca.

По информации источника, 42-летний специалист будет представлен как новый тренер команды в понедельник, 26 мая.

Несколькими неделями ранее Алонсо объявил о том, что покинет «Байер» по окончанию сезона. Действующий тренер «сливочных» Карло Анчелотти уже летом приступит к работе со сборной Бразилии.

Ранее сообщалось о том, что Модричу сделали два предложения.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Байер назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Marca
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