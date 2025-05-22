Стало известно, когда Реал представит Алонсо в качестве главного тренера

Стало известно, когда мадридский «Реал» представит испанского коуча «Байера» Хаби Алонсо как нового тренера команды, сообщает Marca.

По информации источника, 42-летний специалист будет представлен как новый тренер команды в понедельник, 26 мая.

Несколькими неделями ранее Алонсо объявил о том, что покинет «Байер» по окончанию сезона. Действующий тренер «сливочных» Карло Анчелотти уже летом приступит к работе со сборной Бразилии.

Ранее сообщалось о том, что Модричу сделали два предложения.