Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил два предложения, сообщает Real Madrid Confidencial.

По информации источника, 39-летнему футболисту, который покинет испанский клуб о окончанию сезона, поступили предложения из чемпионата Саудовской Аравии и из MLs.

У хорвата есть цель – сыграть на чемпионате мира 2026 года, после чего он завершит карьер.

25 мая «Реал» в рамах Ла Лиги сыграет с «Реалом Сосьедад» – этот матч станет прощальным для Луки в футболке королевского клуба.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определили лучшего игрока сезона 2024/25.