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Испания
22 мая 2025, 23:13 | Обновлено 22 мая 2025, 23:26
722
1

Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста

Легендарный хорват хочет сыграть на ЧМ-2026

22 мая 2025, 23:13 | Обновлено 22 мая 2025, 23:26
722
1
Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич получил два предложения, сообщает Real Madrid Confidencial.

По информации источника, 39-летнему футболисту, который покинет испанский клуб о окончанию сезона, поступили предложения из чемпионата Саудовской Аравии и из MLs.

У хорвата есть цель – сыграть на чемпионате мира 2026 года, после чего он завершит карьер.

25 мая «Реал» в рамах Ла Лиги сыграет с «Реалом Сосьедад» – этот матч станет прощальным для Луки в футболке королевского клуба.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определили лучшего игрока сезона 2024/25.

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Лука Модрич Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу Major League Soccer (MLS) трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Real Madrid Confidencial
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Ренат Алиев
Оказывается Модричу 29!!! Ещё всё впереди...
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