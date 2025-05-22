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Испания
22 мая 2025, 21:51 | Обновлено 22 мая 2025, 21:52
477
0

В Реале определили лучшего игрока сезона 2024/25

Им стал французский нападающий Килиан Мбаппе

22 мая 2025, 21:51 | Обновлено 22 мая 2025, 21:52
477
0
В Реале определили лучшего игрока сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский страйкер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком мадридского клуба в сезоне.

Сезон 2024/25 стал дебютным для 26-летнего футболиста в составе «сливочных». Почти завершившаяся кампания началась для Килиана с больших трудностей: голы давались с большим трудом, были и важные промахи с пенальти.

Но начиная с зимы, Мбаппе набрал отличную форму и максимально близок к «Золотой бутсе» и званию лучшего бомбардира ла Лиги в сезоне.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 54 матча на клубном уровне, забил 40 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд готовит трансфер звезды «Реала».

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Килиан Мбаппе лучший игрок Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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