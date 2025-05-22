В Реале определили лучшего игрока сезона 2024/25
Им стал французский нападающий Килиан Мбаппе
Французский страйкер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком мадридского клуба в сезоне.
Сезон 2024/25 стал дебютным для 26-летнего футболиста в составе «сливочных». Почти завершившаяся кампания началась для Килиана с больших трудностей: голы давались с большим трудом, были и важные промахи с пенальти.
Но начиная с зимы, Мбаппе набрал отличную форму и максимально близок к «Золотой бутсе» и званию лучшего бомбардира ла Лиги в сезоне.
В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 54 матча на клубном уровне, забил 40 голов и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что английский гранд готовит трансфер звезды «Реала».
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