Переговоры начались. Английский гранд готовит трансфер звезды Реала
Родриго привлекает внимание «Арсенала»
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание лондонского «Арсенала», сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, 24-летний футболист является приоритетным вариантом «канониров» на позицию вингера.
Переговоры между сторонами уже начались.
В текущем сезоне Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Беллингем обратился к Модричу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вероятно, этим летом Георгий все-таки покинет «Шахтер»
21 мая шпоры одолели Манчестер Юнайтед в решающем поединке еврокубка со счетом 1:0