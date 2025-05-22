Переговоры начались. Английский гранд готовит трансфер звезды Реала

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание лондонского «Арсенала», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 24-летний футболист является приоритетным вариантом «канониров» на позицию вингера.

Переговоры между сторонами уже начались.

В текущем сезоне Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Беллингем обратился к Модричу.