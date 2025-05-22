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  4. Переговоры начались. Английский гранд готовит трансфер звезды Реала
Англия
22 мая 2025, 21:14 |
1760
1

Переговоры начались. Английский гранд готовит трансфер звезды Реала

Родриго привлекает внимание «Арсенала»

22 мая 2025, 21:14 |
1760
1
Переговоры начались. Английский гранд готовит трансфер звезды Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание лондонского «Арсенала», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 24-летний футболист является приоритетным вариантом «канониров» на позицию вингера.

Переговоры между сторонами уже начались.

В текущем сезоне Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Беллингем обратился к Модричу.

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Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
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Вано Камикадзе
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