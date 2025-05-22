«Буду дорожить вечно». Беллингем обратился к Модричу

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем обратился к Луке Модричу после того, как стало известно, что хорват покинет клуб по окончанию сезона:

«Единственное, что сейчас перевешивает мою грусть – это благодарность за то, что мне выпала честь быть твоим партнером по команде.

Столько прекрасных воспоминаний на поле и за его пределами, которыми я буду дорожить вечно.

Твоя магия никогда не была сюрпризом, и я не могу сказать ничего такого, чего бы еще не было сказано о твоих невероятных достижениях, но твое смирение, открытость и время, которое ты уделял каждому человеку в любых обстоятельствах, просто поразили меня, ты - постоянное напоминание обо всем, что есть прекрасного в футболе.

Брат, от всего сердца благодарю тебя за каждый пас (неважно, внутренний или внешний), каждый дриблинг, каждое прокидывание между ног и каждый удар, но еще важнее для меня каждый разговор, каждое объятие, каждый ужин и каждая частичка мудрости и совета, которые ты давал».

«Я буду скучать по тебе».

Ранее сообщалось о том, что Модрич хотел остаться в «Реале».