Дубинчак оценил шансы Динамо сыграть в ЛЧ, вспомнив провал в ЛЕ

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак поделился ожиданиями от следующего еврокубкового сезона, вспомнив провал в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

– В новом сезоне, вероятно, болельщики будут ждать от вас не только защиты чемпионского титула, но и успехов в Европе. Способна ли команда на прогресс в этом плане?

– Надеюсь на это. Если ты у «Динамо» и не выиграешь, то на тебя это сильно давит. В предыдущие два сезона мы занимали 4-е и 2-е место, и лично я из-за этого был морально подавлен, чувствовал свою ответственность за это.

А когда ты выиграешь, то сбрасываешь с себя это бремя, потому что ты сделал то, что от тебя ждали. Поэтому я надеюсь, что это чемпионство даст нам чувство уверенности и немного расслабит нас.

Мы не будем испытывать такого большого давления. Я отлично понимаю болельщиков: у нас большой клуб с большими традициями. Нас оценивают, прежде всего, по выступлениям в Европе. Даже сейчас мне многие говорят: "Да, вы чемпионы, но в Лиге Европы вы не можете ничего показать". Понимаю, что все ждут, надеюсь, мы сможем оправдать эти ожидания.

- Задача выйти в групповой турнир Лиги чемпионов реальная?

- Для этого мы должны пройти трех соперников. Не скрою, многое будет зависеть от жеребьевки. От того, какие команды нам попадутся и в какой форме мы подойдем к матчам квалификации. У нас все молодые пацаны. Приблизительно половина команды впервые выиграла чемпионство. Мало кто из них играл в групповом турнире Лиги чемпионов. Я лично – не играл! Так что желание будет у всех. Возможно, для кого-то это будет единственный шанс в карьере зацепиться за Лигу чемпионов, – сказал Дубинчак.