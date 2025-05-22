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  4. Суркис назвал главную задачу киевского Динамо в новом сезоне
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 19:25 |
1801
10

Суркис назвал главную задачу киевского Динамо в новом сезоне

Президент киевского клуба планирует побороться за групповой этап Лиги чемпионов

22 мая 2025, 19:25 |
1801
10
Суркис назвал главную задачу киевского Динамо в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о главной задаче, которая будет стоять перед командой в новом сезоне. Функционер признался, что «бело-синие» надеются попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

В сезоне 2025/26 подопечные Шовковского начнут свой путь со второго раунда – для того, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов, необходимо преодолеть трех соперников.

«Перед нами стоит задача попасть в Лигу чемпионов, и мы будем все для этого делать. Попробуем усилить команду, у нас очень талантливая молодежь, но она может заиграть не сразу.

Мы видим это на ребятах, которые выступают сейчас в составе киевского «Динамо». 90% всех игроков, которые выходят на поле – это наши воспитанники. Дубинчак, Виввчаренко, Бражко, Ванат, Михайленко, Шапаренко, Попов, Биловар. Сегодня легче найти того, кто не является нашим воспитанником, чем перечислять их всех», – рассказал Суркис.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Суркис
Николай Титюк Источник: FootballHub
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Комментарии 10
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Lev5455
Всі перелічені доморошені гравці - це ширвжиток у Європі. Ніхто за них і цента не дає,
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0
AK.228
Анриал 
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-1
kadaad
А что изменилось в Динамо, что бы оно прошло в ЛЧ!? Суркис просто смешон! 
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-1
Sunpalych
Біловар 
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-1
zelc006
Пісець Трампу!
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-2
Pavel_i_CO
Східнячі бєжєнці дуже збудились) Подивимось як ви три кваліфікації слабкої ЛЄ будете проходити)))
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-3
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Saltovka
Биловар после плотного ужина спрашивает у суркиса:
- Папа, а вы умеете играть в шахматы?
- Эх, если б умел, то не отдал бы королеву за коня!
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-3
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uausa
І зразу відмазка пішла.
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-4
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