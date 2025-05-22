Суркис назвал главную задачу киевского Динамо в новом сезоне
Президент киевского клуба планирует побороться за групповой этап Лиги чемпионов
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о главной задаче, которая будет стоять перед командой в новом сезоне. Функционер признался, что «бело-синие» надеются попасть в групповой этап Лиги чемпионов.
В сезоне 2025/26 подопечные Шовковского начнут свой путь со второго раунда – для того, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов, необходимо преодолеть трех соперников.
«Перед нами стоит задача попасть в Лигу чемпионов, и мы будем все для этого делать. Попробуем усилить команду, у нас очень талантливая молодежь, но она может заиграть не сразу.
Мы видим это на ребятах, которые выступают сейчас в составе киевского «Динамо». 90% всех игроков, которые выходят на поле – это наши воспитанники. Дубинчак, Виввчаренко, Бражко, Ванат, Михайленко, Шапаренко, Попов, Биловар. Сегодня легче найти того, кто не является нашим воспитанником, чем перечислять их всех», – рассказал Суркис.
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