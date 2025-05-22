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Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 10:53 |
1109
2

Президент Динамо откровенно признался, почему клуб провалил еврокубки

Игорь Суркис рассказал, что приоритетом был внутренний чемпионат

22 мая 2025, 10:53 |
1109
2
Президент Динамо откровенно признался, почему клуб провалил еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оценил результаты клуба в текущем сезоне, где украинская команда заняла первое место в чемпионате, однако провалила выступления в еврокубках:

«Если оценивать текущий сезон, нужно говорить поэтапно. В еврокубках был провал, однако могу сказать откровенно – все было поставлено на чемпионат Украины и победу в этом турнире.

Все действия, совершенные в этом сезоне, были согласованы со мной и Александром Владимировичем Шовковским. Я не могу сказать, что мы намеренно провалили еврокубки. Они имеют огромное для нас значение, потому что там можно показать себя с самой лучшей стороны. Это реклама для футболистов.

Мы должны понимать, что чемпионат Украины не все видят, а все ребята мечтают играть в Европе. Для них это очень важно. Мы будем в следующем сезоне делать все, чтобы выступить лучше. Однако повторюсь: чемпионат был приоритетом», – откровенно признался Суркис.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Игорь Суркис
Николай Титюк Источник: FootballHub
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Комментарии 2
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Брешет как живет! Да просто нынешний состав Динамо только и может выигрывать у местных дворовых клубов! В Европе Динамо нечего делать!
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Xvalenok03
Дилемма. Верить или нет сукису?
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+2
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