Президент Динамо откровенно признался, почему клуб провалил еврокубки
Игорь Суркис рассказал, что приоритетом был внутренний чемпионат
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оценил результаты клуба в текущем сезоне, где украинская команда заняла первое место в чемпионате, однако провалила выступления в еврокубках:
«Если оценивать текущий сезон, нужно говорить поэтапно. В еврокубках был провал, однако могу сказать откровенно – все было поставлено на чемпионат Украины и победу в этом турнире.
Все действия, совершенные в этом сезоне, были согласованы со мной и Александром Владимировичем Шовковским. Я не могу сказать, что мы намеренно провалили еврокубки. Они имеют огромное для нас значение, потому что там можно показать себя с самой лучшей стороны. Это реклама для футболистов.
Мы должны понимать, что чемпионат Украины не все видят, а все ребята мечтают играть в Европе. Для них это очень важно. Мы будем в следующем сезоне делать все, чтобы выступить лучше. Однако повторюсь: чемпионат был приоритетом», – откровенно признался Суркис.
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