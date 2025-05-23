Ингулец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 30-го тура чемпионата Украины состоится 23 мая в 15:30
23 мая состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся клубы «Ингулец» и «Ворскла».
Местом проведения поединка станет стадион «Ника» в Александрии.
Начнется игра в 15:30 по киевскому времени.
Ингулец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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