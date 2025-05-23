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Премьер-лига
Ингулец
23.05.2025 15:30 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 10:55 | Обновлено 23 мая 2025, 10:59
54
0

Ингулец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 30-го тура чемпионата Украины состоится 23 мая в 15:30

23 мая 2025, 10:55 | Обновлено 23 мая 2025, 10:59
54
0
Ингулец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

23 мая состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся клубы «Ингулец» и «Ворскла».

Местом проведения поединка станет стадион «Ника» в Александрии.

Начнется игра в 15:30 по киевскому времени.

Ингулец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ингулец – Ворскла
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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