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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 11:05 |
1243
0

Полузащитник, который выступает в Европе, получит шанс в киевском Динамо

«Лехия» Гданьск ведет переговоры с «бело-синими» о продлении аренды Антона Царенко

23 мая 2025, 11:05 |
1243
0
Полузащитник, который выступает в Европе, получит шанс в киевском Динамо
ФК Лехия Гданськ. Антон Царенко

Спортивный директор польского клуба «Лехия» Гданьск Якуб Ходоровски сообщил, что они попросили в киевского «Динамо» продлить аренду полузащитника Антона Царенко.

«Мы ведем переговоры с киевским «Динамо» о продлении аренды Антона. Предложения с нашей стороны комплексное. Мы надеемся, что футболист останется в нашем клубе», – сообщил Ходоровски.

Несмотря на интерес «Лехии», тренерский штаб «бело-синих» намерен вернуть полузащитника в Украину. Царенко получит шанс проявить себя на тренировочных сборах, по итогам которых главный тренер Александр Шовковский и примет окончательное решение о будущем футболиста.

В текущем сезоне Царенко провел 29 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал две результативные передачи. На данный момент «Лехия» набрала 37 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Николай Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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