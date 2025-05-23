Полузащитник, который выступает в Европе, получит шанс в киевском Динамо
«Лехия» Гданьск ведет переговоры с «бело-синими» о продлении аренды Антона Царенко
Спортивный директор польского клуба «Лехия» Гданьск Якуб Ходоровски сообщил, что они попросили в киевского «Динамо» продлить аренду полузащитника Антона Царенко.
«Мы ведем переговоры с киевским «Динамо» о продлении аренды Антона. Предложения с нашей стороны комплексное. Мы надеемся, что футболист останется в нашем клубе», – сообщил Ходоровски.
Несмотря на интерес «Лехии», тренерский штаб «бело-синих» намерен вернуть полузащитника в Украину. Царенко получит шанс проявить себя на тренировочных сборах, по итогам которых главный тренер Александр Шовковский и примет окончательное решение о будущем футболиста.
В текущем сезоне Царенко провел 29 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал две результативные передачи. На данный момент «Лехия» набрала 37 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.
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