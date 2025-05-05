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  4. Ждет решения клуба. Украинский легионер готов вернуться в Динамо
Польша
05 мая 2025, 09:47 |
2622
0

Ждет решения клуба. Украинский легионер готов вернуться в Динамо

Антон Царенко рассказал о возможности играть под руководством Шовковского

05 мая 2025, 09:47 |
2622
0
Ждет решения клуба. Украинский легионер готов вернуться в Динамо
ФК Лехия Гданськ. Антон Царенко

Защитник киевского «Динамо» Антон Царенко, который сейчас играет в польской «Лехии» Гданьск, готов вернуться в Украину, чтобы конкурировать за место в стартовом составе:

– Твоя аренда истекает после завершения сезона. Возвращаешься в «Динамо»?

– Сейчас я полностью сконцентрирован на том, чтобы качественно доиграть сезон в Экстраклясе и выполнить задачи, которые были поставлены перед командой. После завершения чемпионата, конечно, будем разговаривать и принимать решения с руководством «Динамо» относительно моего дальнейшего будущего.

– Каким ты видишь дальнейшее развитие карьеры?

– В первую очередь, хочу иметь стабильную игровую практику в команде, где на меня будут рассчитывать и где я смогу прогрессировать и показывать свою лучшую игру. Я открыт к новым возможностям и предложениям.

– Твой контракт с «Динамо» действует еще год. С клубом не было диалога по этой теме?

– На данный момент никаких конкретных разговоров о моей дальнейшей судьбе не было.

– Готов доказывать свое право играть в «Динамо»?

– Если клуб будет рассчитывать на меня, то я готов вернуться и конкурировать за место в составе, – рассказал Царенко.

В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал две результативные передачи. «Лехия» набрала 33 балла и продолжает бороться за выживание. Клуб занимает 14-е место, от зоны вылета его отделяет пять пунктов.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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