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Англия
23 мая 2025, 10:59 | Обновлено 23 мая 2025, 11:07
719
0

В МЮ определились с игроком, который покинет клуб после провала АПЛ

Джейдон Санчо не нужен «красным дьяволам»

23 мая 2025, 10:59 | Обновлено 23 мая 2025, 11:07
719
0
В МЮ определились с игроком, который покинет клуб после провала АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с будущим английского полузащитника Джейдона Санчо, ныне выступающего за Челси на правах аренды.

По информации журналиста Бена Джейкобса, у лондонского клуба есть обязательство выкупить Санчо за сумму до 25 миллионов. В то же время, «синие» могут отказаться от игрока, оплатив компенсацию в размере 5 миллионов.

Сообщается, что в случае возвращения Санчо на Олд Траффорд, МЮ не планирует покидать его в команде на следующий сезон и рассматривает варианты полноценного трансфера.

Манчестер Юнайтед повестью провалил нынешний сезон. Подопечные Рубена Аморима занимают 16-ю строчку турнирной таблицы АПЛ. Также красные дьяволы минимально уступили Тоттенхэму в финале Лиги Европы.

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Джейдон Санчо трансферы трансферы АПЛ Челси Манчестер Юнайтед
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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