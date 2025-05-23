В МЮ определились с игроком, который покинет клуб после провала АПЛ
Джейдон Санчо не нужен «красным дьяволам»
Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с будущим английского полузащитника Джейдона Санчо, ныне выступающего за Челси на правах аренды.
По информации журналиста Бена Джейкобса, у лондонского клуба есть обязательство выкупить Санчо за сумму до 25 миллионов. В то же время, «синие» могут отказаться от игрока, оплатив компенсацию в размере 5 миллионов.
Сообщается, что в случае возвращения Санчо на Олд Траффорд, МЮ не планирует покидать его в команде на следующий сезон и рассматривает варианты полноценного трансфера.
Манчестер Юнайтед повестью провалил нынешний сезон. Подопечные Рубена Аморима занимают 16-ю строчку турнирной таблицы АПЛ. Также красные дьяволы минимально уступили Тоттенхэму в финале Лиги Европы.
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