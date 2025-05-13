Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси заплатит многомиллионный штраф, чтобы у них забрали футболиста
Англия
13 мая 2025, 18:33 |
1455
2

Челси заплатит многомиллионный штраф, чтобы у них забрали футболиста

Лондонский клуб хочет избавиться от вингера Джейдона Санчо

13 мая 2025, 18:33 |
1455
2
Челси заплатит многомиллионный штраф, чтобы у них забрали футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Английский «Челси» принял решение отказаться от вингера Джейдона Санчо, контракт которого принадлежит «Манчестер Юнайтед».

Тренерский штаб недоволен выступлениями арендованного игрока, но избавиться от него будет достаточно проблематично. Дело в том, что в соглашении между двумя клубами была прописана опция обязательного выкупа за 25 млн фунтов стерлингов, но «синие» не собираются платить такую сумму за игрока, который им не нужен.

По условиям арендной сделки платить придется в любом случае – если «Челси» откажется от Санчо, то должен отдать «красным дьяволам» 5 млн фунтов стерлингов в качестве штрафа.

«Челси» готов отдать эти деньги, чтобы «Манчестер Юнайтед» забрал Джейдона обратно. Тогда лондонский клуб сэкономит 20 млн фунтов стерлингов. Стоит отметить, что и руководство «красных дьяволов» не хочет видеть Санчо у себя и на данный момент ведет переговоры с немецким «Байером» о полноценном трансфере.

В нынешнем сезоне 25-летний вингер провел 30 матчей в чемпионате, где забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Ориантировочная стоимость Санчо составляет 30 млн евро.

По теме:
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Украинскому форварду предложили перейти в топовую лигу в Европе
Челси Манчестер Юнайтед Байер Джейдон Санчо трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги аренда игрока
Николай Титюк Источник: The Mirror
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Полесье за три окна подписало 30 игроков под Ашура. Где логика?»
Футбол | 13 мая 2025, 18:50 0
Эксперт: «Полесье за три окна подписало 30 игроков под Ашура. Где логика?»
Эксперт: «Полесье за три окна подписало 30 игроков под Ашура. Где логика?»

Вацко не удивлен, что у команды ничего не получилось

Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
Футбол | 13 мая 2025, 09:15 7
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом

Владимир Бражко проводит свой последний сезон в киевском клубе

Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Футбол | 13.05.2025, 06:23
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Теннис | 12.05.2025, 23:50
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Футбол | 13.05.2025, 13:58
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Гравець накуй нікому непотрібен але коштує 30 млн. нонсенс
Ответить
+3
Gargantua81
гениальный менеджмент. приглашение Санчо и Фелиша это было феерично.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
13.05.2025, 08:30
Бокс
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
Поймали с поличным. Известна причина увольнения Ашура из Полесья
12.05.2025, 14:40 20
Футбол
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
12.05.2025, 09:00 1
Война
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
12.05.2025, 08:52 11
Футбол
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
12.05.2025, 00:21 3
Футбол
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
Драма с хеппи-эндом! Сборная Украины чудом вышла на Евро-2026 по гандболу
11.05.2025, 20:49 39
Другие виды
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
12.05.2025, 02:15 4
Бокс
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
12.05.2025, 01:57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем