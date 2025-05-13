Челси заплатит многомиллионный штраф, чтобы у них забрали футболиста

Английский «Челси» принял решение отказаться от вингера Джейдона Санчо, контракт которого принадлежит «Манчестер Юнайтед».

Тренерский штаб недоволен выступлениями арендованного игрока, но избавиться от него будет достаточно проблематично. Дело в том, что в соглашении между двумя клубами была прописана опция обязательного выкупа за 25 млн фунтов стерлингов, но «синие» не собираются платить такую сумму за игрока, который им не нужен.

По условиям арендной сделки платить придется в любом случае – если «Челси» откажется от Санчо, то должен отдать «красным дьяволам» 5 млн фунтов стерлингов в качестве штрафа.

«Челси» готов отдать эти деньги, чтобы «Манчестер Юнайтед» забрал Джейдона обратно. Тогда лондонский клуб сэкономит 20 млн фунтов стерлингов. Стоит отметить, что и руководство «красных дьяволов» не хочет видеть Санчо у себя и на данный момент ведет переговоры с немецким «Байером» о полноценном трансфере.

В нынешнем сезоне 25-летний вингер провел 30 матчей в чемпионате, где забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Ориантировочная стоимость Санчо составляет 30 млн евро.