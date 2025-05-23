Джокович в 38-й день рождения пробился в 194-й полуфинал в карьере

22 мая 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 6) вышел в полуфинал грунтовых соревнований АТР 250 в Женеве, Швейцария.

В четвертьфинале легендарный сербский теннисист в двух сетах переиграл Маттео Арнальди (Италия, ATP 39) за 1 час и 39 минут.

ATP 250 Женева. Грунт. 1/4 финала

Маттео Арнальди (Италия) [8] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 4:6, 4:6

Джокович провел второе очное противостояние против Арнальди и взял реванш за поражение месячной давности во втором круге Мастерса в Мадриде.

В четверг Новак отпраздновал 38-й день рождения и после победы организаторы турнира в Женеве подарили ему торт.

Джокович идет за 100-м трофеем в карьере. Также Ноле проведет 194-й полуфинал и 51-й на грунте.

Следующим соперником Новака будет британский теннисист Кэмерон Норри (Великобритания, ATP 90), которого серб ранее переигрывал в четырех встречах из четырех.

В еще одном полуфинале в Женеве сойдутся Хуберт Хуркач и Себастьян Офнер. Хуркач в четвертьфинале выбил первого сеяного Тейлора Фритца. Финалисты в Швейцарии будут определены сегодня, в пятницу, 23 мая.

АТР 250 Женева. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Тейлор Фритц [1] – Хуберт Хуркач [6] – 3:6, 6:7 (5:7)

Карен Хачанов [4] – Себастьян Офнер [Q] – 6:4, 4:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Алексей Попырин [5] – Кэмерон Норри – 6:7 (6:8), 4:6

Маттео Арнальди [8] – Новак Джокович [2] – 4:6, 4;6

АТР 250 Женева. Пары 1/2 финала

Хуберт Хуркач [6] – Себастьян Офнер [Q]

Кэмерон Норри – Новак Джокович [2]