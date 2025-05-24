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Теннис в Украине
24 мая 2025, 20:52 | Обновлено 24 мая 2025, 21:06
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0

«Много факторов». Стаховский объяснил провал мужского тенниса в Украине

Сергей низко оценил уровень мужского тенниса в Украине

24 мая 2025, 20:52 | Обновлено 24 мая 2025, 21:06
206
0
«Много факторов». Стаховский объяснил провал мужского тенниса в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, почему мужской теннис в Украине находится на достаточно низком уровне. Спортсмен назвал несколько факторов.

Сергей, кого Вы сейчас видите в Украине продолжателем славных традиций в мужском теннисе? У кого есть серьезные перспективы?

– В начальном и юниорском теннисе я сам не показывал суперрезультатов. Поэтому сейчас вопрос состоит в том, чтобы перспективные юные спортсмены постепенно развивались. В частности, тренировались и играли много лет, чтобы вообще дойти до мужского тенниса.

В прошлом году, когда мы проводили мастер-класс вместе с Элиной Свитолиной, обратили внимание на нескольких перспективных 14-летних ребят. Они с течением времени могут показать высокий результат. Но с этими спортсменами нужно серьезно работать, а также они сами должны стремиться к совершенствованию.

Кого можно все же выделить среди украинских мужчин-теннисистов?

– К сожалению, наши ребята пока не показывают высокие результаты. Их банально пока нет в топ-листе мирового рейтинга.

Чем это вызвано?

– Многими факторами. К примеру, кто-то из наших лидеров закончил спортивную карьеру. В частности, Илья Марченко.

Вот недавно Александр Овчаренко впервые вышел в четвертьфинал турнира-челленджера. Возможно, он и дальше будет достигать весомых высот. Пока ожидаем от украинской молодежи яркого спортивного будущего, – заявил Сергей.

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Сергей Стаховский ATP
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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