«Много факторов». Стаховский объяснил провал мужского тенниса в Украине
Сергей низко оценил уровень мужского тенниса в Украине
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, почему мужской теннис в Украине находится на достаточно низком уровне. Спортсмен назвал несколько факторов.
– Сергей, кого Вы сейчас видите в Украине продолжателем славных традиций в мужском теннисе? У кого есть серьезные перспективы?
– В начальном и юниорском теннисе я сам не показывал суперрезультатов. Поэтому сейчас вопрос состоит в том, чтобы перспективные юные спортсмены постепенно развивались. В частности, тренировались и играли много лет, чтобы вообще дойти до мужского тенниса.
В прошлом году, когда мы проводили мастер-класс вместе с Элиной Свитолиной, обратили внимание на нескольких перспективных 14-летних ребят. Они с течением времени могут показать высокий результат. Но с этими спортсменами нужно серьезно работать, а также они сами должны стремиться к совершенствованию.
– Кого можно все же выделить среди украинских мужчин-теннисистов?
– К сожалению, наши ребята пока не показывают высокие результаты. Их банально пока нет в топ-листе мирового рейтинга.
– Чем это вызвано?
– Многими факторами. К примеру, кто-то из наших лидеров закончил спортивную карьеру. В частности, Илья Марченко.
Вот недавно Александр Овчаренко впервые вышел в четвертьфинал турнира-челленджера. Возможно, он и дальше будет достигать весомых высот. Пока ожидаем от украинской молодежи яркого спортивного будущего, – заявил Сергей.
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