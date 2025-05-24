«Много факторов». Стаховский объяснил провал мужского тенниса в Украине

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, почему мужской теннис в Украине находится на достаточно низком уровне. Спортсмен назвал несколько факторов.

– Сергей, кого Вы сейчас видите в Украине продолжателем славных традиций в мужском теннисе? У кого есть серьезные перспективы?

– В начальном и юниорском теннисе я сам не показывал суперрезультатов. Поэтому сейчас вопрос состоит в том, чтобы перспективные юные спортсмены постепенно развивались. В частности, тренировались и играли много лет, чтобы вообще дойти до мужского тенниса.

В прошлом году, когда мы проводили мастер-класс вместе с Элиной Свитолиной, обратили внимание на нескольких перспективных 14-летних ребят. Они с течением времени могут показать высокий результат. Но с этими спортсменами нужно серьезно работать, а также они сами должны стремиться к совершенствованию.

– Кого можно все же выделить среди украинских мужчин-теннисистов?

– К сожалению, наши ребята пока не показывают высокие результаты. Их банально пока нет в топ-листе мирового рейтинга.

– Чем это вызвано?

– Многими факторами. К примеру, кто-то из наших лидеров закончил спортивную карьеру. В частности, Илья Марченко.

Вот недавно Александр Овчаренко впервые вышел в четвертьфинал турнира-челленджера. Возможно, он и дальше будет достигать весомых высот. Пока ожидаем от украинской молодежи яркого спортивного будущего, – заявил Сергей.