СТАХОВСКИЙ: «Обмениваться рукопожатием с теми, кто нас убивает?»
Сергей пояснил, почему украинцы не жмут руки представителям стран-оккупантов на кортах
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своем отношении к решению ATP и WTA относительно допуска спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям наивысшего уровня.
– Как вы вообще относитесь к тому, что россиян и белорусов допускают на международные соревнования и с ними постоянно возникают конфликтные ситуации?
– Плохо. Никто из них не показал, что не поддерживает войну в Украине. Все эти спортсмены из стран-агресоров «тихо сидели» и наблюдали за развитием событий.
– Но наши теннисисты не жмут ирук соперника из рф и рб...
– Конечно, там некому давить. Обмениваться рукопожатием с теми, кто нас убивает? Это было бы безнравственно.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
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А тепер переодяглися в нові політичні труси та розказують про якийсь патріотизм. Чому? Бо це таким як Стаховський зараз вигідно та потрібно.
"Військовий" Стаховський все встигає ... і на тусовки, і на презентації вина, і теніс покоментувати. Такий потужний та незламний вояка.
Але проблема не з Стаховським ... а з українцями, які вірять таким лицемірним перевертням як Стаховський.