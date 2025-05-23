Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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WTA
23 мая 2025, 09:24 | Обновлено 23 мая 2025, 10:10
363
1

СТАХОВСКИЙ: «Обмениваться рукопожатием с теми, кто нас убивает?»

Сергей пояснил, почему украинцы не жмут руки представителям стран-оккупантов на кортах

23 мая 2025, 09:24 | Обновлено 23 мая 2025, 10:10
363
1
СТАХОВСКИЙ: «Обмениваться рукопожатием с теми, кто нас убивает?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своем отношении к решению ATP и WTA относительно допуска спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям наивысшего уровня.

– Как вы вообще относитесь к тому, что россиян и белорусов допускают на международные соревнования и с ними постоянно возникают конфликтные ситуации?

– Плохо. Никто из них не показал, что не поддерживает войну в Украине. Все эти спортсмены из стран-агресоров «тихо сидели» и наблюдали за развитием событий.

– Но наши теннисисты не жмут ирук соперника из рф и рб...

– Конечно, там некому давить. Обмениваться рукопожатием с теми, кто нас убивает? Это было бы безнравственно.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Сергей Стаховский российско-украинская война WTA ATP
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Стаховський та Бубка (син, тенісист) свого часу (до 2014) гарно прислужувалися команді Януковича та представникам "Партії регіонів". І руки тисли, і гроші брали.
А тепер переодяглися в нові політичні труси та розказують про якийсь патріотизм. Чому? Бо це таким як Стаховський зараз вигідно та потрібно. 
"Військовий" Стаховський все встигає ... і на тусовки, і на презентації вина, і теніс покоментувати. Такий потужний та незламний вояка.
Але проблема не з Стаховським ... а з українцями, які вірять таким лицемірним перевертням як Стаховський. 
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