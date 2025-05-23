СТАХОВСКИЙ: «Обмениваться рукопожатием с теми, кто нас убивает?»

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своем отношении к решению ATP и WTA относительно допуска спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям наивысшего уровня.

– Как вы вообще относитесь к тому, что россиян и белорусов допускают на международные соревнования и с ними постоянно возникают конфликтные ситуации?

– Плохо. Никто из них не показал, что не поддерживает войну в Украине. Все эти спортсмены из стран-агресоров «тихо сидели» и наблюдали за развитием событий.

– Но наши теннисисты не жмут ирук соперника из рф и рб...

– Конечно, там некому давить. Обмениваться рукопожатием с теми, кто нас убивает? Это было бы безнравственно.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.