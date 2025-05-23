Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев высказался о своих отношениях с родителями, которые проживают в курской области:

«Мама всегда переживает за меня, и сейчас, то, что я не общаюсь с ними... Благодаря маме я на этом свете, она меня носила под сердцем 9 месяцев. Все равно я люблю их, и они остаются моими родителями на всю жизнь, но я прекрасно понимаю, что я их больше не увижу, вот так вот близко.

Могут ли они условно приехать в Турцию? Я в розыске у россиян. За моими родителями сейчас следят, ФСБ, и я думаю, что мы уже больше никогда не увидимся.

Сейчас мы только поздравляем друг друга с праздниками. С днем рождения, с 8 марта. Был день матери, я поздравил ее. Она просто ответила: «Спасибо», и все.

Конечно, мне их не хватает. Мать есть мать, отец есть отец. Я тоже хотел бы, чтобы внуки видели моих родителей. Но... У них своя позиция, у меня своя».