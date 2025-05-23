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  4. Стеценко объяснил, почему Днепр проиграл Севилье в финале Лиги Европы
Лига Европы
23 мая 2025, 18:28 |
778
0

Стеценко объяснил, почему Днепр проиграл Севилье в финале Лиги Европы

Украинская команда минимально уступила в финале Лиги Европы

23 мая 2025, 18:28 |
778
0
Стеценко объяснил, почему Днепр проиграл Севилье в финале Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший генеральный директор днепропетровского «Днепра» Андрей Стеценко вспомнил матч против испанской «Севильи» в финале Лиги Европы. Функционер объяснил, почему украинская команда проиграла.

– Очень досадно было уступить в Варшаве в шаге от мечты?

– Сказать, что было совсем досадно, не могу. Во-первых, для нас выход в финал уже был большим достижением. Во-вторых, все, в том числе и я, понимали, с кем придется играть. Севилья не зря до этого выигрывала этот турнир. Финал есть финал. Может, кому-то это будет досадно слышать, но я где-то в глубине души чувствовал, что наш фарт, который был с выходом из группы и в первом матче с Наполи, когда судьи не заметили офсайд у Селезнева, в конце концов может закончиться.

Ни в коем случае при этом не умаляю заслуги команды, дошедшей до финала. Но именно в решающем матче в отдельных эпизодах и не повезло. Итак, конечно, есть определенная горечь от поражения, но в общем, повторюсь, считаю, что выход Днепра в финал Лиги Европы является огромным достижением, – сказал Андрей.

«Днепр» играл в финале Лиги Европы в сезоне 2014/15, но подопечные Мирона Маркевича уступили испанскую «Севилью».

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Севилья Наполи Лига Европы Днепр Днепр - Севилья Андрей Стеценко
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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