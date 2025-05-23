РОТАНЬ: «Это наша сказка, но с ними было проще, чем с Наполи»

Бывший капитан днепропетровского «Днепра» Руслан Ротань вспомнил финал Лиги Европы, где украинская команда минимально уступила испанскую «Севилью» (2:3).

«Лига Европы – это наша сказка, которую мы всегда будем нести в сердце. Думаю, Лига Европы – это наша награда за все те времена, где над нами издевались в чемпионате.

Я согласен со словами, что мы не могли быть в Лиге Европы. То, что в некоторых матчах нам везло – нужно признать. Но везения, пожалуй, мы заслужили. Помню, что, наверное, пол года точно я не смотрел финал. Я был не то чтобы в отчаянии, но не тянуло смотреть, потому что мы проиграли.

Мне кажется, финал было гораздо легче забрать, чем мы сделали это из «Наполи». С «Наполи» было в 2-3 раза тяжелее, чем с «Севильей».

После перерыва, когда мы забили в раздевалку (Ротань сделал в финале счет 2:2, прямым ударом со штрафного – прим.), где-то 15-20 минут у меня уверенность была, что мы победим. С «Наполи» ни в 1-й, ни во 2-й игре у меня такого не было», – сказал Ротань.

«Днепр» играл в финале Лиги Европы в сезоне 2014/15, но подопечные Мирона Маркевича уступили испанскую «Севилью».