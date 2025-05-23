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  4. Руслан РОТАНЬ: «Он дал мне леща. У меня глаза были 5 копеек»
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 15:55 | Обновлено 23 мая 2025, 16:05
1087
0

Руслан РОТАНЬ: «Он дал мне леща. У меня глаза были 5 копеек»

Главный тренер «Александрии» вспомнил стычку на поле с Александром Хацкевичем

23 мая 2025, 15:55 | Обновлено 23 мая 2025, 16:05
1087
0
Руслан РОТАНЬ: «Он дал мне леща. У меня глаза были 5 копеек»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань вспомнил стычку на футбольном поле с бывшим игроком киевского «Динамо» Александром Хацкевичем, которая состоялась в начале его футбольной карьеры:

«Я был еще маленьким, мне было где-то 18 лет, «Динамо» тогда тренировал Валерий Лобановский. Матч против киевлян был боевой. Я тогда еще забил гол головой. Был у меня юношеский максимализм, не проиграть эпизод. Произошел стык с игроком «Динамо», с глыбой. У меня были глаза 5 копеек. Он такой: «Ты что, маленький?» А я такой: «А что такое?» Не хотел уступать такому игроку. Это нормальная ситуация. Хацкевич дал мне леща и правильно сделал. Никаких обид не было. Потом вместе с этого посмеялись».

Ранее Руслан Ротань объяснил, почему не заиграл в киевском «Динамо» в свой первый период в клубе.

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Александр Хацкевич Руслан Ротань Александрия Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: YouTube
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