Руслан РОТАНЬ: «Он дал мне леща. У меня глаза были 5 копеек»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань вспомнил стычку на футбольном поле с бывшим игроком киевского «Динамо» Александром Хацкевичем, которая состоялась в начале его футбольной карьеры:

«Я был еще маленьким, мне было где-то 18 лет, «Динамо» тогда тренировал Валерий Лобановский. Матч против киевлян был боевой. Я тогда еще забил гол головой. Был у меня юношеский максимализм, не проиграть эпизод. Произошел стык с игроком «Динамо», с глыбой. У меня были глаза 5 копеек. Он такой: «Ты что, маленький?» А я такой: «А что такое?» Не хотел уступать такому игроку. Это нормальная ситуация. Хацкевич дал мне леща и правильно сделал. Никаких обид не было. Потом вместе с этого посмеялись».

Ранее Руслан Ротань объяснил, почему не заиграл в киевском «Динамо» в свой первый период в клубе.