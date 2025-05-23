Футболисты «Шахтера» завершают подготовку к матчу последнего тура УПЛ против «Руха», который состоится в субботу во Львове.

Команда Марино Пушича провела тренировку на стадионе имени Б. Маркевича.

Занятие началось с активации в тренажерном зале, и только после этого игроки перешли на футбольное поле. Выполнив традиционную разминку и поработав над удержанием мяча, «горняки» основную часть тренировки посвятили различным игровым и тактическим упражнениям. В целом сессия длилась около 1 часа.

Матч 30-го тура УПЛ «Рух» – «Шахтер» состоится 24 мая в 15:30 на «Арене Львов».

ФОТО. Шахтер провел тренировку, готовясь к последней игре сезона УПЛ