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  4. Модрич покидает Реал. 590 игр, 28 трофеев: невероятная статистика хорвата
Испания
23 мая 2025, 06:05 | Обновлено 23 мая 2025, 06:42
289
0

Модрич покидает Реал. 590 игр, 28 трофеев: невероятная статистика хорвата

Хавбек провел 13 сезонов в мадридском клубе и выиграл Золотой мяч 2018

23 мая 2025, 06:05 | Обновлено 23 мая 2025, 06:42
289
0
Модрич покидает Реал. 590 игр, 28 трофеев: невероятная статистика хорвата
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский хавбек Лука Модрич покидает мадридский Реал после 13 лет, проведенных в составе клуба. Его статистика впечатляет: 590 матчей и 28 трофеев.

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич официально завершит свою карьеру в Реале после Клубного чемпионата мира 2025, который пройдет с 15 июня по 13 июля. Этот турнир станет последним для легенды галактикос. Прощальный матч на домашнем стадионе Сантьяго Бернабеу состоится 24 мая против Реал Сосьедада.

Модрич присоединился к Реалу летом 2012 года, перейдя из Тоттенхэма за 35 миллионов евро. За 13 сезонов он провел 590 матчей, забил 43 гола и отдал 95 результативных передач. Вместе с Тони Кроосом и Каземиро он сформировал одно из сильнейших трио полузащиты в истории клуба.

Суммарно Модрич завоевал 28 трофеев – это абсолютный рекорд в истории Реала.

В 2018 году Модрич получил Золотой мяч, став первым игроком за десятилетие, которому удалось прервать доминирование Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В том же году он был признан лучшим игроком чемпионата мира 2018 года, на котором сборная Хорватии стала серебряным призером.

Несмотря на сокращенную роль в стартовом составе в последнем сезоне, Модрич провел 56 матчей, забив 4 гола и сделав 9 результативных передач.

Реал Мадрид планирует торжественно отдать честь заслугам Модрича в последнем домашнем матче сезона на стадионе Сантьяго Бернабеу.

🏆 28 трофеев Луки Модрича с Реалом (2012–2025)

  • Лига чемпионов УЕФА (6 титулов): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024
  • Чемпионат Испании (4 титула): 2017, 2020, 2022, 2024
  • Кубок Испании (2 титула): 2014, 2023
  • Суперкубок Испании (5 титулов): 2012, 2017, 2020, 2022, 2024
  • Суперкубок УЕФА (5 титулов): 2014, 2016, 2017, 2022, 2024
  • Клубный чемпионат мира (5 титулов): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
  • Межконтинентальный кубок ФИФА (1 титул): 2024

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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