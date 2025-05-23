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Бразилия
23 мая 2025, 06:25 | Обновлено 23 мая 2025, 06:26
92
0

Неймар вернулся, но не помог. Сантос вылетел из Кубка Бразилии

Команда не смогла переиграть представителя Серии В

23 мая 2025, 06:25 | Обновлено 23 мая 2025, 06:26
92
0
Неймар вернулся, но не помог. Сантос вылетел из Кубка Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 мая в ответном матче 1/16 финала Кубка Бразилии второлиговый КРБ принимал «Сантос».

В первом матче команды сыграли вничью 1:1.

Главным событием этого матча стало присутствие Неймара в заявке. Звездный бразилец не попал в основной состав, но вышел на поле на 66-й минуте.

В итоге в основное время сильнейшего не выявили, а в серии пенальти победили хозяева.

Кстати, Неймар забил гол с пенальти, но этого оказалось недостаточно, ведь другие игроки «Сантоса» были менее точными.

Неймар пропустил шесть матчей из-за травмы подколенного сухожилия.

Кубок Бразилии. 1/16 финала

КРБ – Сантос – 0:0 (по пенальти - 5:4)

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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