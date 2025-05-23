Неймар вернулся, но не помог. Сантос вылетел из Кубка Бразилии

23 мая в ответном матче 1/16 финала Кубка Бразилии второлиговый КРБ принимал «Сантос».

В первом матче команды сыграли вничью 1:1.

Главным событием этого матча стало присутствие Неймара в заявке. Звездный бразилец не попал в основной состав, но вышел на поле на 66-й минуте.

В итоге в основное время сильнейшего не выявили, а в серии пенальти победили хозяева.

Кстати, Неймар забил гол с пенальти, но этого оказалось недостаточно, ведь другие игроки «Сантоса» были менее точными.

Неймар пропустил шесть матчей из-за травмы подколенного сухожилия.

Кубок Бразилии. 1/16 финала

КРБ – Сантос – 0:0 (по пенальти - 5:4)