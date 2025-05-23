Неймар вернулся, но не помог. Сантос вылетел из Кубка Бразилии
Команда не смогла переиграть представителя Серии В
23 мая в ответном матче 1/16 финала Кубка Бразилии второлиговый КРБ принимал «Сантос».
В первом матче команды сыграли вничью 1:1.
Главным событием этого матча стало присутствие Неймара в заявке. Звездный бразилец не попал в основной состав, но вышел на поле на 66-й минуте.
В итоге в основное время сильнейшего не выявили, а в серии пенальти победили хозяева.
Кстати, Неймар забил гол с пенальти, но этого оказалось недостаточно, ведь другие игроки «Сантоса» были менее точными.
Неймар пропустил шесть матчей из-за травмы подколенного сухожилия.
Кубок Бразилии. 1/16 финала
КРБ – Сантос – 0:0 (по пенальти - 5:4)
ASSIM FOI DECIDIDA A ELIMINAÇÃO DO SANTOS NA COPA DO BRASIL! 👀 Matheus Albino fechou o gol e eliminou a equipe de Neymar nas penalidades. #CopaDoBrasil2025 pic.twitter.com/nJAcrE7gTi— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 23, 2025
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