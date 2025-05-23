Звездный бразилец о Модриче: «Твой футбол – искусство»

Бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал завершение сотрудничества между клубом и Лукой Модричем.

«Это были годы рядом с легендой в одной раздевалке. Его история в Мадриде – непревзойденная. 13 сезонов и 28 трофеев. И все это написано с элегантностью, талантом и скромностью, которая научила меня больше, чем тысяча слов.

Спасибо за каждый совет, за твою игру и за человечность. Твой футбол – искусство. Твое отношение ко мне – подарок.

Я учился у тебя передачам внешней частью стопы. Но больше всего, чему я научился, – это твоей щедрости», – написал Винисиус.

Лука Модрич сообщил, что завершает сотрудничество с мадридским клубом после 13 сезонов в Мадриде.