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  4. Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Испания
23 мая 2025, 00:01 |
712
0

Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала

Спортивный директор «Шахтера» назвал соотечественника легендой

23 мая 2025, 00:01 |
712
0
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич и Дарио Срна

В четверг, 22 мая 2025 года, мадридский «Реал» официально объявил об уходе легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича.

На прощальный пост обладателя «Золотого мяча 2018» отреагировал спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна, являющийся соотечественником хавбека:

«Легенда ❤️❤️❤️❤️», – написал Дарио в комментариях.

Лука Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года и успел провести 590 матчей, отметившись 43 забитыми мячами и 95 голевыми передачами.

ФОТО. Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала

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трансферы Лука Модрич Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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