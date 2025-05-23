У Варди появился интересный вариант. Его ждет клуб Ла Лиги

38-летний английский форвард Джейми Варди может стать игроком «Валенсии» на правах свободного агента.

Игрок еще ранее уведомил «Лестер», что покинет команду в конце сезона.

По информации издания The Sun, в подписании Варди заинтересован главный тренер команды Карлос Корберан.

Джейми Варди за всю свою карьеру никогда не выступал за пределами Англии. Если же «Валенсия» подпишет игрока, то для него это будет новый опыт в карьере.

Форвард только в 25 лет стал профессиональным футболистом, ведь в 2012 году подписал контракт с «Лестером». К тому времени Варди выступал за клубы «Стоксбридж Парк Стилз», «Галифакс Таун» и «Флитвуд Таун».