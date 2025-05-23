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Премьер-лига
Оболонь
23.05.2025 15:30 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 09:05 |
66
0

Оболонь – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 23 мая в 15:30 по киевскому времени

23 мая 2025, 09:05 |
66
0
Оболонь – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 23 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Левый Берег».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена».

Начало встречи запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Для обеих команд это важная игра, ведь здесь решится судьба стыковых матчей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Оболонь – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Оболонь – Левый Берег
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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