В пятницу, 23 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Левый Берег».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена».

Начало встречи запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Для обеих команд это важная игра, ведь здесь решится судьба стыковых матчей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Оболонь – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.