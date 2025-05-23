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  4. Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Испания
23 мая 2025, 05:16 |
757
0

Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб

Андрей может стать игроком «Милана»

23 мая 2025, 05:16 |
757
0
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации СМИ, украинцем серьезно интересуется «Милан», который планирует летом продать Майка Меньяна. Агент Лунина Жорже Мендеш прислал «Реалу» предложение итальянцев – 15 миллионов евро. «Королевский клуб» готов отпустить Лунина в «Реал», но просит увеличить предложение до 25 миллионов евро.

«Роосонери» ценят уровень игры Лунина и хотят, чтобы именно украинец стал новым номером один в клубе.

В этом сезоне Лунин провел 13 поединков, пропустил 19 голов и пять раз отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Майк Меньян трансферы Серии A трансферы трансферы Ла Лиги Жорже Мендеш Андрей Лунин Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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