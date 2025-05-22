Разгром бывшей 35-й ракетки. Украинка сыграет в 1/4 на турнире в США
Анита Сагдиева переиграла в двух сетах Мэдисон Бренгл
Украинская теннисистка Анита Сагдиева (WTA 1092) вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире ITF W50 в Пелеме, штат Алабама (США).
21-летняя украинка в матче второго круга переиграла в двух сетах бывшую 35-ю ракетку мирового рейтинга WTA Мэдисон Бренгл из США. За весь матч Анита сделала четыре брейка и уступила опытной сопернице лишь одну свою подачу.
Теннисистки провели на корте 1 час и 32 минуты. Это был их первый поединок.
ITF W50 Пелем. Грунт. 1/8 финала
Анита Сагдиева (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:3, 6:2
Украинская теннисистка во второй раз в карьере прошла в 1/4 финала на турнире ITF в одиночном разряде. Впервые она достигла этой стадии 2021 года на соревнованиях ITF W15 в США.
В четвертьфинале Сагдиева сыграет с американкой Робин Андерсон (WTA 375).
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Цікаво-забавні 2 моменти.
По-перше, я взагалі погано розумію, що воно таке Аніта Сагдієва. Тобто, я знаю, що вона любить (і вміє) грати пару, принаймні, на рівні ITF, а от одиночка її не надто надихає. Чому вона грає мало? Адже, як виявилося, може, якщо захоче. Де вона взагалі зараз? Як багато хто з наших малявок - у Штатах гризе граніт науки і бетонних кортів? Тобто, мінімум інформації, киця в мішку.
Це було - із цікавого. Тепер із забавного. Альфабет голосно похвалився на весь світ, що вдосконалив гуглю, і тепер там замість звичного якісного пошуку теж подвизається ШІ. А ми вже чули, що ШІ любить зловживати галюцигенами. А мені подобається знайомитись із його фантазіями. От, спитав про Бренгл. На що Gemini, луплячи себе колінками в груди почав доводити, що вона колись була навіть не 35-ю, а 14-ю у світі. Навіть не стільки цікаво, де ті інтелекти відкопують такі одкровення, як те, що вони перед тим як писати, вживають. Сишиш, Gemini, відсип, га?