Разгром бывшей 35-й ракетки. Украинка сыграет в 1/4 на турнире в США

Украинская теннисистка Анита Сагдиева (WTA 1092) вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире ITF W50 в Пелеме, штат Алабама (США).

21-летняя украинка в матче второго круга переиграла в двух сетах бывшую 35-ю ракетку мирового рейтинга WTA Мэдисон Бренгл из США. За весь матч Анита сделала четыре брейка и уступила опытной сопернице лишь одну свою подачу.

Теннисистки провели на корте 1 час и 32 минуты. Это был их первый поединок.

ITF W50 Пелем. Грунт. 1/8 финала

Анита Сагдиева (Украина) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:3, 6:2

Украинская теннисистка во второй раз в карьере прошла в 1/4 финала на турнире ITF в одиночном разряде. Впервые она достигла этой стадии 2021 года на соревнованиях ITF W15 в США.

В четвертьфинале Сагдиева сыграет с американкой Робин Андерсон (WTA 375).