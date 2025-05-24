Реал задумал невероятное. Перес хочет переманить суперзвезду Барселоны
Флорентино приложит усилия, чтобы убедить Ямаля сменить клуб
Президент «Реала» Флорентино Перес хочет осуществить невероятный трансфер.
По информации испанских СМИ, руководство «Реала» прилагает максимум усилий, чтобы убедить лидера «Барселоны» Ламиня Ямаля не подписывать с каталонцами новый контракт и перейти в «Реал». Кроме того, «Реал» хочет подписать Нико Уильямса, с которым Ямаль мечтает играть в одном клубе.
В этом сезоне Ямаль провел 54 матча, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач. Ламин помог каталонцам выиграть Ла Лигу и Кубок Испании.
Ранее сообщалось, что Ямаль в следующем сезоне получит в клубе новый игровой номер.
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