Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал задумал невероятное. Перес хочет переманить суперзвезду Барселоны
Испания
24 мая 2025, 01:37 |
348
0

Реал задумал невероятное. Перес хочет переманить суперзвезду Барселоны

Флорентино приложит усилия, чтобы убедить Ямаля сменить клуб

24 мая 2025, 01:37 |
348
0
Реал задумал невероятное. Перес хочет переманить суперзвезду Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет осуществить невероятный трансфер.

По информации испанских СМИ, руководство «Реала» прилагает максимум усилий, чтобы убедить лидера «Барселоны» Ламиня Ямаля не подписывать с каталонцами новый контракт и перейти в «Реал». Кроме того, «Реал» хочет подписать Нико Уильямса, с которым Ямаль мечтает играть в одном клубе.

В этом сезоне Ямаль провел 54 матча, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач. Ламин помог каталонцам выиграть Ла Лигу и Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что Ямаль в следующем сезоне получит в клубе новый игровой номер.

По теме:
Четыре клуба претендуют на звезду сборной Украины. Ценник – 40 млн евро
ВИДЕО. Футболист Барселоны погнался за человеком в парке. Причина
Это очень сложно. Журналист из Испании назвал преграду для трансфера Лунина
Ламин Ямаль Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Футбол | 23 мая 2025, 15:01 0
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц

Доход Александра составляет 3-5 тысяч долларов

Все трофеи коуча Наполи. Антонио Конте в 5-й раз стал чемпионом Италии
Футбол | 24.05.2025, 02:23
Все трофеи коуча Наполи. Антонио Конте в 5-й раз стал чемпионом Италии
Все трофеи коуча Наполи. Антонио Конте в 5-й раз стал чемпионом Италии
Взгляд новичка. Начать смотреть Формулу-1 в 2025-м году – хорошее решение
Авто/мото | 23.05.2025, 19:00
Взгляд новичка. Начать смотреть Формулу-1 в 2025-м году – хорошее решение
Взгляд новичка. Начать смотреть Формулу-1 в 2025-м году – хорошее решение
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Футбол | 23.05.2025, 09:00
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
22.05.2025, 08:55 3
Футбол
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
23.05.2025, 07:52 12
Бокс
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
22.05.2025, 09:00 1
Война
Алонсо попросил Реал вернуть футболиста, который покинул Мадрид в 2024 году
Алонсо попросил Реал вернуть футболиста, который покинул Мадрид в 2024 году
22.05.2025, 09:45
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
22.05.2025, 15:25 11
Теннис
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22 1
Футбол
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
22.05.2025, 09:11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем