Преемник Месси. Барселона отдаст 10-й номер звездному лидеру

17-летний вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль готовится подписать новый контракт с клубом.

По информации испанских СМИ, «Барселона» готова отдать Ламину Ямалю 10-й номер, сейчас он играет с 19-м на спине.

В «Барселоне» летом освободится «десятка», ведь Ансу Фати, который играет под этим номером, покинет клуб.

В этом сезоне Ямаль провел 54 матча, забил 18 голов и отметился 25 результативными передачами.

Ранее испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль объяснил, благодаря чему «Барселоне» удалось обыграть мадридский «Реал» 4 раза в текущем сезоне.