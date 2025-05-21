Преемник Месси. Барселона отдаст 10-й номер звездному лидеру
В следующем сезоне Ямаль будет выступать под новым номером
17-летний вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль готовится подписать новый контракт с клубом.
По информации испанских СМИ, «Барселона» готова отдать Ламину Ямалю 10-й номер, сейчас он играет с 19-м на спине.
В «Барселоне» летом освободится «десятка», ведь Ансу Фати, который играет под этим номером, покинет клуб.
В этом сезоне Ямаль провел 54 матча, забил 18 голов и отметился 25 результативными передачами.
Ранее испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль объяснил, благодаря чему «Барселоне» удалось обыграть мадридский «Реал» 4 раза в текущем сезоне.
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