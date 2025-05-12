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  4. Ямаль объяснил, почему Барселона четыре раза обыграла Реал за сезон
Испания
12 мая 2025, 20:22 |
736
0

Ямаль объяснил, почему Барселона четыре раза обыграла Реал за сезон

Ламин – о результатах в матчах против «Реала»

12 мая 2025, 20:22 |
736
0
Ямаль объяснил, почему Барселона четыре раза обыграла Реал за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Звездный вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль объяснил, благодаря чему «Барселоне» удалось обыграть мадридский «Реал» 4 раза в текущем сезоне.

«Неприятно было, когда проигрывали «Реалу». Мы страдали в прошлом сезоне, ведь не смогли победить мадридцев. В этом году мы отдали все, чтобы изменить ситуацию. Мы не боимся «Реал», как некоторые другие команды. Мы чувствуем, что мы лучше и с таким настроем выходим на поле. Именно так нужно играть против «Реала», – сказал Ямаль.

Ранее Ямаль и Педри обратились к «Барселоне», чтобы клуб не делал этот трансфер.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: ESPN
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