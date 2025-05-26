Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АЛИЕВ: «Я служу, но ни разу не стрелял»
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 05:21 |
105
0

Александр АЛИЕВ: «Я служу, но ни разу не стрелял»

Экс-динамовец рассказал о своей военной службе

26 мая 2025, 05:21 |
105
0
Александр АЛИЕВ: «Я служу, но ни разу не стрелял»
УАФ. Александр Алиев

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, как проходит его военная служба.

«Я с первых дней пошел в 129-й батальон ТРО, 112-я бригада, я до сих пор остаюсь там, но просто откомандирован в другое подразделение. Сейчас у меня немного больше свободного времени, чем с самого начала войны.

Скажу честно, я еще не стрелял, у меня не было контактного боя. Но я постоянно на передовой. Ценю своих ребят», – сказал Алиев.

Ранее бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на претензии относительно публичного употребления русского языка.

По теме:
Третий этап. Завершен обмен пленными в формате 1000 на 1000
Рекордный удар рф. Из-за ракетной атаки погибли 12 человек, более 60 ранены
Ванат забил 17 мячей. Форвард Динамо стал лучшим бомбардиром УПЛ
Александр Алиев российско-украинская война Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Слава Демин
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Другие виды | 25 мая 2025, 10:55 0
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира

Пауэрлифтер из Винницы обошел серебряного призера на 12,5 килограмма

Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Футбол | 25 мая 2025, 22:50 35
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру

Речь о португальском специалисте, но не о том, который уже работал с «горняками»

Борнмут – Лестер – 2:0. Как Забарный отдал голевой пас. Видео голов и обзор
Футбол | 26.05.2025, 03:34
Борнмут – Лестер – 2:0. Как Забарный отдал голевой пас. Видео голов и обзор
Борнмут – Лестер – 2:0. Как Забарный отдал голевой пас. Видео голов и обзор
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Теннис | 25.05.2025, 14:35
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
Бокс | 25.05.2025, 08:21
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
25.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
25.05.2025, 00:27 6
Бокс
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
25.05.2025, 06:23 15
Футбол
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»
24.05.2025, 09:13 11
Бокс
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
24.05.2025, 12:10 12
Футбол
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
24.05.2025, 13:57 11
Футбол
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
25.05.2025, 00:40
Бокс
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
24.05.2025, 21:34 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем