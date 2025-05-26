Александр АЛИЕВ: «Я служу, но ни разу не стрелял»
Экс-динамовец рассказал о своей военной службе
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, как проходит его военная служба.
«Я с первых дней пошел в 129-й батальон ТРО, 112-я бригада, я до сих пор остаюсь там, но просто откомандирован в другое подразделение. Сейчас у меня немного больше свободного времени, чем с самого начала войны.
Скажу честно, я еще не стрелял, у меня не было контактного боя. Но я постоянно на передовой. Ценю своих ребят», – сказал Алиев.
Ранее бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на претензии относительно публичного употребления русского языка.
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