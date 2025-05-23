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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 04:55 | Обновлено 23 мая 2025, 06:06
99
0

Источник: Туран – фаворит в наставники Шахтера, но контракт еще не подписан

Арда Туран в сезоне 2024/25 тренирует турецкий клуб «Эюпспор»

23 мая 2025, 04:55 | Обновлено 23 мая 2025, 06:06
99
0
Источник: Туран – фаворит в наставники Шахтера, но контракт еще не подписан
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Донецкий «Шахтер» готовится к переменам на тренерском мостике в летнее межсезонье после 3-го места в чемпионате Украины.

Похоже, ближайший матч 30 тура против «Руха» станет последним для Марино Пушича в должности главного тренера донецкого клуба.

Основным претендентом на смену нидерландцу является Арда Туран. Турецкий специалист возглавляет шорт-лист кандидатов и уже ведет переговоры с руководством «Шахтера». Впрочем, контракт пока не подписан – стороны еще не согласовали все условия будущего сотрудничества.

Туран в сезоне 2024/25 тренировал турецкий «Эюпспор» (6 место в чемпионате Турции), он известен по успешной игровой карьере, в частности в «Барселоне» и «Атлетико».

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Арда Туран чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига Эюпспор Марино Пушич ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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