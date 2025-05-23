Источник: Туран – фаворит в наставники Шахтера, но контракт еще не подписан
Арда Туран в сезоне 2024/25 тренирует турецкий клуб «Эюпспор»
Донецкий «Шахтер» готовится к переменам на тренерском мостике в летнее межсезонье после 3-го места в чемпионате Украины.
Похоже, ближайший матч 30 тура против «Руха» станет последним для Марино Пушича в должности главного тренера донецкого клуба.
Основным претендентом на смену нидерландцу является Арда Туран. Турецкий специалист возглавляет шорт-лист кандидатов и уже ведет переговоры с руководством «Шахтера». Впрочем, контракт пока не подписан – стороны еще не согласовали все условия будущего сотрудничества.
Туран в сезоне 2024/25 тренировал турецкий «Эюпспор» (6 место в чемпионате Турции), он известен по успешной игровой карьере, в частности в «Барселоне» и «Атлетико».
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