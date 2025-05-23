Источник: Туран – фаворит в наставники Шахтера, но контракт еще не подписан

Донецкий «Шахтер» готовится к переменам на тренерском мостике в летнее межсезонье после 3-го места в чемпионате Украины.

Похоже, ближайший матч 30 тура против «Руха» станет последним для Марино Пушича в должности главного тренера донецкого клуба.

Основным претендентом на смену нидерландцу является Арда Туран. Турецкий специалист возглавляет шорт-лист кандидатов и уже ведет переговоры с руководством «Шахтера». Впрочем, контракт пока не подписан – стороны еще не согласовали все условия будущего сотрудничества.

Туран в сезоне 2024/25 тренировал турецкий «Эюпспор» (6 место в чемпионате Турции), он известен по успешной игровой карьере, в частности в «Барселоне» и «Атлетико».