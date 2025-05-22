Айнтрахту могут засчитать технические поражения в товарняках. Почему?
Команда нарушила регламент Немецкого футбольного союза
Немецкий футбольный клуб «Айнтрахт» может получить два технических поражения в товарищеских матчах из-за нарушения юношеского регламента Немецкого футбольного союза.
Известно, что в матчах против «Гайслитца» (14:0) и «Веймара» (7:1) на поле сыграл 14-летний футболист Нико Иличевич. Игрок даже отметился в каждом матче голом.
Однако по регламенту против взрослых футболистов имеют право играть игроки, чей возраст не менее 16 лет.
Сейчас в Немецком футбольном союзе продолжается расследование. В официальных матчах за нарушение этого пункта регламента команде засчитывается техническое поражение.
Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше сообщил, что клуб признает нарушение и берет на себя всю ответственность.
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