Айнтрахту могут засчитать технические поражения в товарняках. Почему?

Немецкий футбольный клуб «Айнтрахт» может получить два технических поражения в товарищеских матчах из-за нарушения юношеского регламента Немецкого футбольного союза.

Известно, что в матчах против «Гайслитца» (14:0) и «Веймара» (7:1) на поле сыграл 14-летний футболист Нико Иличевич. Игрок даже отметился в каждом матче голом.

Однако по регламенту против взрослых футболистов имеют право играть игроки, чей возраст не менее 16 лет.

Сейчас в Немецком футбольном союзе продолжается расследование. В официальных матчах за нарушение этого пункта регламента команде засчитывается техническое поражение.

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше сообщил, что клуб признает нарушение и берет на себя всю ответственность.