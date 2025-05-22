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Германия
22 мая 2025, 22:47 | Обновлено 22 мая 2025, 22:49
300
0

Айнтрахту могут засчитать технические поражения в товарняках. Почему?

Команда нарушила регламент Немецкого футбольного союза

22 мая 2025, 22:47 | Обновлено 22 мая 2025, 22:49
300
0
Айнтрахту могут засчитать технические поражения в товарняках. Почему?
ФК Айнтрахт. Нико Иличевич

Немецкий футбольный клуб «Айнтрахт» может получить два технических поражения в товарищеских матчах из-за нарушения юношеского регламента Немецкого футбольного союза.

Известно, что в матчах против «Гайслитца» (14:0) и «Веймара» (7:1) на поле сыграл 14-летний футболист Нико Иличевич. Игрок даже отметился в каждом матче голом.

Однако по регламенту против взрослых футболистов имеют право играть игроки, чей возраст не менее 16 лет.

Сейчас в Немецком футбольном союзе продолжается расследование. В официальных матчах за нарушение этого пункта регламента команде засчитывается техническое поражение.

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше сообщил, что клуб признает нарушение и берет на себя всю ответственность.

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Александр Сильченко Источник: ZDF.de
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