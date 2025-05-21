ВИДЕО. Оккупировали заправку. Как Айнтрахт отпраздновал выход в ЛЧ

17 мая были проведены заключительные матчи Бундеслиги 2024/25.

По результатам чемпионата первую строчку первенства заняла мюнхенскую «Баварию», серебряный призер - «Байер» Леверкузен. Третьим финишировал «Айнтрахт», который закрепился на этой строчке благодаря победе над «Фрайбургом» в последнем туре (3:1).

Третье место гарантировало «Айнтрахту» место в Лиге чемпионов со следующего сезона.

После матча немецкий коллектив решил отпраздновать выход в главный европейский турнир на одной из заправок. Не обошлось без музыки и пиротехники.

ВИДЕО. Оккупировали заправку. Айнтрахт отпраздновал выход в ЛЧ на заправке