ВИДЕО. Оккупировали заправку. Как Айнтрахт отпраздновал выход в ЛЧ
Команда остановилась на третьем месте в Бундеслиге
17 мая были проведены заключительные матчи Бундеслиги 2024/25.
По результатам чемпионата первую строчку первенства заняла мюнхенскую «Баварию», серебряный призер - «Байер» Леверкузен. Третьим финишировал «Айнтрахт», который закрепился на этой строчке благодаря победе над «Фрайбургом» в последнем туре (3:1).
Третье место гарантировало «Айнтрахту» место в Лиге чемпионов со следующего сезона.
После матча немецкий коллектив решил отпраздновать выход в главный европейский турнир на одной из заправок. Не обошлось без музыки и пиротехники.
ВИДЕО. Оккупировали заправку. Айнтрахт отпраздновал выход в ЛЧ на заправке
🇩🇪😎 Eintracht Frankfurt celebrate UEFA Champions League qualification at the petrol station. ⛽️ pic.twitter.com/Q4T3tuAiKl— EuroFoot (@eurofootcom) May 18, 2025
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