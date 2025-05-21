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Германия
21 мая 2025, 15:08 | Обновлено 21 мая 2025, 15:13
162
0

ВИДЕО. Оккупировали заправку. Как Айнтрахт отпраздновал выход в ЛЧ

Команда остановилась на третьем месте в Бундеслиге

21 мая 2025, 15:08 | Обновлено 21 мая 2025, 15:13
162
0
ВИДЕО. Оккупировали заправку. Как Айнтрахт отпраздновал выход в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая были проведены заключительные матчи Бундеслиги 2024/25.

По результатам чемпионата первую строчку первенства заняла мюнхенскую «Баварию», серебряный призер - «Байер» Леверкузен. Третьим финишировал «Айнтрахт», который закрепился на этой строчке благодаря победе над «Фрайбургом» в последнем туре (3:1).

Третье место гарантировало «Айнтрахту» место в Лиге чемпионов со следующего сезона.

После матча немецкий коллектив решил отпраздновать выход в главный европейский турнир на одной из заправок. Не обошлось без музыки и пиротехники.

ВИДЕО. Оккупировали заправку. Айнтрахт отпраздновал выход в ЛЧ на заправке

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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