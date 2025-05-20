Лидер Венгрии. Голкипер РБ Лейпциг прекратил выступления на уровне сборной
Петер Гулачи написал трогательные слова благодарности
35-летний вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи в социальной сети Instargam проинформировал читателей о своем решении завершить карьеру в сборной Венгрии.
Голкипер дебютировал за национальную команду в 2014 году и с тех пор провел 58 матчей в составе сборной.
«Один замечательный раздел завершился, незабываемое путешествие подошло к концу. С благодарностью и гордостью в сердце я прощаюсь со сборной Венгрии.
Более десяти лет, 58 матчей, множество воспоминаний, борьбы и радости. Мечта детства – играть в футболке с гербом страны – осуществилась, и каждое мгновение навсегда останется в моей памяти.
Спасибо товарищам по команде, тренерам, своей семье и вам, болельщики – ваша поддержка значила для меня больше всего.
Вперед, Венгрия», – написал Петер.
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