Лидер Венгрии. Голкипер РБ Лейпциг прекратил выступления на уровне сборной

35-летний вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи в социальной сети Instargam проинформировал читателей о своем решении завершить карьеру в сборной Венгрии.

Голкипер дебютировал за национальную команду в 2014 году и с тех пор провел 58 матчей в составе сборной.

«Один замечательный раздел завершился, незабываемое путешествие подошло к концу. С благодарностью и гордостью в сердце я прощаюсь со сборной Венгрии.

Более десяти лет, 58 матчей, множество воспоминаний, борьбы и радости. Мечта детства – играть в футболке с гербом страны – осуществилась, и каждое мгновение навсегда останется в моей памяти.

Спасибо товарищам по команде, тренерам, своей семье и вам, болельщики – ваша поддержка значила для меня больше всего.

Вперед, Венгрия», – написал Петер.