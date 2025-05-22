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Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 22:19 | Обновлено 22 мая 2025, 22:26
165
0

Динамо – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая состоится матч 30-го тура УПЛ

22 мая 2025, 22:19 | Обновлено 22 мая 2025, 22:26
165
0
Динамо – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В субботу, 24 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Начало встречи запланировано в 18:00 по киевскому времени. Для обеих команд это будет последний матч в сезоне УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Динамо – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Динамо – Колос
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Динамо Киев Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Динамо - Колос
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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