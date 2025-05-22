Агент Ямаля прокомментировал будущее игрока

Агент испанского вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля Жорже Мендеш прокомментировал будущее своего клиента:

«Ламин выиграет «Золотой мяч. Он очень счастлив и скоро подпишет новый контракт с клубом».

Действующий контракт Ямаля с «сине-гранатовыми» истекает летом 2026 года. По сообщениям испанских СМИ, в Каталонии ожидают 18-летия Ямаля для того, что бы продлить действующее соглашение.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 54 матча на клубном уровне, забил 18 голов и отдал 25 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» приняла решение по одному из лучших игроков мира.