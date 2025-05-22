Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АЛИЕВ: «Я впервые напился в 8 лет. Они меня научили пить»
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 22:09 | Обновлено 22 мая 2025, 22:21
1610
2

Александр АЛИЕВ: «Я впервые напился в 8 лет. Они меня научили пить»

Александр рассказал о своем детстве

22 мая 2025, 22:09 | Обновлено 22 мая 2025, 22:21
1610
2
Александр АЛИЕВ: «Я впервые напился в 8 лет. Они меня научили пить»
Instagram. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал, как впервые напился. Футболист признался, что в тот момент ему было восемь лет.

«Впервые напился я в 8 лет, в Иваново. Меня отправили ребята постарше за водкой. Я залез на ларек: «Можно две бутылки водки?» И мне продали.

Я старшим принес, они меня научили пить. Я проснулся, а мои тапки плавают в моей рыготне.

Да я жил. На улице. Я был везде. Я был везде с пацанами. Для меня были футбол, где походить с пацанами, по зданиям полазить, залезть на какой-то состав.

Я помню, что тогда привозили арбузы, дыни – мы воровали, я приносил домой. Так я жил раньше», – сказал Алиев.

По теме:
Ингулец — Ворскла. Текстовая трансляция матча
Агробизнес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Буковина – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Александр Алиев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Слава Демин
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Футбол | 22 мая 2025, 08:55 2
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала

Хаби определил, на каких игроков не будет рассчитывать

Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста
Футбол | 22 мая 2025, 23:13 1
Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста
Модричу сделали два предложения. Известна цель футболиста

Легендарный хорват хочет сыграть на ЧМ-2026

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
Футбол | 22.05.2025, 14:06
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Футбол | 22.05.2025, 07:00
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Лука Модрич покинет Реал по окончанию сезона
Футбол | 22.05.2025, 17:11
ОФИЦИАЛЬНО. Лука Модрич покинет Реал по окончанию сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Лука Модрич покинет Реал по окончанию сезона
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KIEWADIM
Новину на головну, як Алієв обригався. Топчик
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
21.05.2025, 15:11
Другие виды
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
22.05.2025, 07:46
Футбол
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
21.05.2025, 04:45 2
Хоккей
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
21.05.2025, 07:43 3
Футбол
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
21.05.2025, 07:40 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем