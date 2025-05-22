Александр АЛИЕВ: «Я впервые напился в 8 лет. Они меня научили пить»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал, как впервые напился. Футболист признался, что в тот момент ему было восемь лет.

«Впервые напился я в 8 лет, в Иваново. Меня отправили ребята постарше за водкой. Я залез на ларек: «Можно две бутылки водки?» И мне продали.

Я старшим принес, они меня научили пить. Я проснулся, а мои тапки плавают в моей рыготне.

Да я жил. На улице. Я был везде. Я был везде с пацанами. Для меня были футбол, где походить с пацанами, по зданиям полазить, залезть на какой-то состав.

Я помню, что тогда привозили арбузы, дыни – мы воровали, я приносил домой. Так я жил раньше», – сказал Алиев.