Александр АЛИЕВ: «Я осужден на семь лет? Не знал об этом»
Бывший футболист киевского «Динамо» прокомментировал обвинения в свой адрес
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал обвинения россии в свой адрес, а также узнал от журналиста, что он заочно осужден на семь лет.
– Ты осужден в россии?
– Да.
– Сколько тебе дали?
– Не знаю, я там в розыске был.
– Осужден на семь лет.
– На семь? Я не знал об этом.
– А по какой статье?
– Якобы я сказал, чтобы наши военные убивали мирное население Суджи, – сказал Алиев.
В первые дни полномасштабного вторжения Александр вступил в ряды территориальной обороны Киева, после чего присоединился к Вооруженным силам Украины. Позже экс-футболист получил удостоверение участника боевых действий.
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