Александр АЛИЕВ: «Я осужден на семь лет? Не знал об этом»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал обвинения россии в свой адрес, а также узнал от журналиста, что он заочно осужден на семь лет.

– Ты осужден в россии?

– Да.

– Сколько тебе дали?

– Не знаю, я там в розыске был.

– Осужден на семь лет.

– На семь? Я не знал об этом.

– А по какой статье?

– Якобы я сказал, чтобы наши военные убивали мирное население Суджи, – сказал Алиев.

В первые дни полномасштабного вторжения Александр вступил в ряды территориальной обороны Киева, после чего присоединился к Вооруженным силам Украины. Позже экс-футболист получил удостоверение участника боевых действий.