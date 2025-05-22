Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АЛИЕВ: «Я осужден на семь лет? Не знал об этом»
Другие новости
22 мая 2025, 19:45 |
1260
1

Александр АЛИЕВ: «Я осужден на семь лет? Не знал об этом»

Бывший футболист киевского «Динамо» прокомментировал обвинения в свой адрес

22 мая 2025, 19:45 |
1260
1
Александр АЛИЕВ: «Я осужден на семь лет? Не знал об этом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Алиев

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал обвинения россии в свой адрес, а также узнал от журналиста, что он заочно осужден на семь лет.

– Ты осужден в россии?

– Да.

– Сколько тебе дали?

– Не знаю, я там в розыске был.

– Осужден на семь лет.

– На семь? Я не знал об этом.

– А по какой статье?

– Якобы я сказал, чтобы наши военные убивали мирное население Суджи, – сказал Алиев.

В первые дни полномасштабного вторжения Александр вступил в ряды территориальной обороны Киева, после чего присоединился к Вооруженным силам Украины. Позже экс-футболист получил удостоверение участника боевых действий.

По теме:
Украинский боксер нокаутировал россиянина и… обнялся с ним
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Александр Алиев российско-украинская война Вооруженные силы Украины
Николай Титюк Источник: Слава Демин
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Футбол | 21 мая 2025, 23:07 1
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер

Артем Шабанов вряд ли останется в «Александрии»

Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Бокс | 22 мая 2025, 10:06 0
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика

Дэвид выделил Кабайела

«Где Ванат?» Болельщики – о рейтинге фаворитов Золотого мяча
Футбол | 22.05.2025, 15:27
«Где Ванат?» Болельщики – о рейтинге фаворитов Золотого мяча
«Где Ванат?» Болельщики – о рейтинге фаворитов Золотого мяча
Капитан МЮ: «Нормально, если клуб захочет меня продать и заработать»
Футбол | 22.05.2025, 19:15
Капитан МЮ: «Нормально, если клуб захочет меня продать и заработать»
Капитан МЮ: «Нормально, если клуб захочет меня продать и заработать»
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Футбол | 22.05.2025, 08:55
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zelc006
Буряти ніколи не здаються!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
21.05.2025, 06:15
Хоккей
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 1
Футбол
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
22.05.2025, 07:00 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 5
Футбол
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
21.05.2025, 15:11
Другие виды
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
21.05.2025, 10:09 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем