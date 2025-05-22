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22 мая 2025, 21:37 | Обновлено 22 мая 2025, 21:45
313
0

ЧМ по мини-футболу. Перед игрой Таиланд – Черногория включили гимн Украины

Несмотря на ошибку организаторов, игроки из Таиланда оставались спокойными

22 мая 2025, 21:37 | Обновлено 22 мая 2025, 21:45
313
0
ЧМ по мини-футболу. Перед игрой Таиланд – Черногория включили гимн Украины
Kyivstar TV

На чемпионате мира 2025 по мини-футболу, который проходит в Баку, произошел курьез перед матчем группового этапа между сборными Таиланда и Черногории (1:1).

Во время официальной церемонии перед началом игры должен был прозвучать гимн Таиланда. Однако организаторы допустили ошибку и вместо тайского гимна включили гимн Украины.

Игроки Таиланда никак не отреагировали на инцидент и оставались спокойными во время исполнения чужой мелодии. Встреча завершилась вничью (1:1).

Днем ранее сине-желтая команда потерпела поражение от Англии со счетом 0:4 в первом матче группы C. Следующие поединки украинцы проведут против Турции (23 мая в 18:30) и Венгрии (25 мая в 15:30).

ВИДЕО (Kyivstar TV). Перед игрой Таиланд – Черногория включили гимн Украины

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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