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  4. ВИДЕО. Реал опубликовал прощальное видео с Лукой Модричем
Испания
22 мая 2025, 21:32 |
615
0

ВИДЕО. Реал опубликовал прощальное видео с Лукой Модричем

Хорват уходит после 13 лет в клубе

22 мая 2025, 21:32 |
615
0
ВИДЕО. Реал опубликовал прощальное видео с Лукой Модричем
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Мадридский «Реал» в своих социальных сетях опубликовал прощальное видео в честь ухода Луки Модрича из клуба.

После 13 проведенных лет в клубе легендарный хорват покинет команду по окончанию сезона. Субботний матч «сливочных» с «Реалом Сосьедад» станет последним в футболке мадридского гранда для Луки.

Лука Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. В составе «Реала» Лука Модрич провел 590 матчей, забил 43 мяча и отдал 95 ассистов. Также Модрич 4 раза становился чемпионом Испании, 2 раза становился обладателем Кубка Испании, 5 раз побеждал в Суперкубке страны. На международной арене Луке покорились 6 кубков Лиги чемпионов, 4 Суперкубка УЕФА, 5 клубных чемпионатов мира и 1 межконтинентальный кубок ФИФА.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд готовит трансфер звезды «Реала».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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