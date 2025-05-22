ВИДЕО. Реал опубликовал прощальное видео с Лукой Модричем
Хорват уходит после 13 лет в клубе
Мадридский «Реал» в своих социальных сетях опубликовал прощальное видео в честь ухода Луки Модрича из клуба.
После 13 проведенных лет в клубе легендарный хорват покинет команду по окончанию сезона. Субботний матч «сливочных» с «Реалом Сосьедад» станет последним в футболке мадридского гранда для Луки.
Лука Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. В составе «Реала» Лука Модрич провел 590 матчей, забил 43 мяча и отдал 95 ассистов. Также Модрич 4 раза становился чемпионом Испании, 2 раза становился обладателем Кубка Испании, 5 раз побеждал в Суперкубке страны. На международной арене Луке покорились 6 кубков Лиги чемпионов, 4 Суперкубка УЕФА, 5 клубных чемпионатов мира и 1 межконтинентальный кубок ФИФА.
Ранее сообщалось о том, что английский гранд готовит трансфер звезды «Реала».
🤍 GRACIAS.#GraciasLuka pic.twitter.com/mLhhWtwNty— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2025
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