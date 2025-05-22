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Испания
22 мая 2025, 21:00 | Обновлено 22 мая 2025, 21:55
478
0

Экс-голкипер Реала о Модриче: «Сейчас в составе нет лучшего чем он»

Сантьяго Канисарес играл за основной состав мадридцев в течение четырех сезонов

22 мая 2025, 21:00 | Обновлено 22 мая 2025, 21:55
478
0
Экс-голкипер Реала о Модриче: «Сейчас в составе нет лучшего чем он»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший голкипер мадридского «Реала» Сантьяго Канисарес прокомментировал уход из команды хорвата Луки Модрича.

«Модрич был воплощением мадридского клуба. Он не только великий футболист – он спортсмен с большой буквы.

Сейчас в составе нет лучшего чем он. Игроки, которые остаются в команде, дают гораздо меньше, чем Модрич», – прокомментировал Канисарес.

Испанский голкипер выступал за мадридский клуб с 1994 по 1998 годы. Известным стал в составе «Валенсии», где был основным голкипером в течение десяти сезонов.

Лука Модрич объявил, что уходит из «Реала» после 13 лет сотрудничества.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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