Экс-голкипер Реала о Модриче: «Сейчас в составе нет лучшего чем он»
Сантьяго Канисарес играл за основной состав мадридцев в течение четырех сезонов
Бывший голкипер мадридского «Реала» Сантьяго Канисарес прокомментировал уход из команды хорвата Луки Модрича.
«Модрич был воплощением мадридского клуба. Он не только великий футболист – он спортсмен с большой буквы.
Сейчас в составе нет лучшего чем он. Игроки, которые остаются в команде, дают гораздо меньше, чем Модрич», – прокомментировал Канисарес.
Испанский голкипер выступал за мадридский клуб с 1994 по 1998 годы. Известным стал в составе «Валенсии», где был основным голкипером в течение десяти сезонов.
Лука Модрич объявил, что уходит из «Реала» после 13 лет сотрудничества.
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