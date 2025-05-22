Экс-голкипер Реала о Модриче: «Сейчас в составе нет лучшего чем он»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Сантьяго Канисарес прокомментировал уход из команды хорвата Луки Модрича.

«Модрич был воплощением мадридского клуба. Он не только великий футболист – он спортсмен с большой буквы.

Сейчас в составе нет лучшего чем он. Игроки, которые остаются в команде, дают гораздо меньше, чем Модрич», – прокомментировал Канисарес.

Испанский голкипер выступал за мадридский клуб с 1994 по 1998 годы. Известным стал в составе «Валенсии», где был основным голкипером в течение десяти сезонов.

Лука Модрич объявил, что уходит из «Реала» после 13 лет сотрудничества.