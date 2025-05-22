Он отказал Байеру. В Серии А определился лучший тренер месяца

38-летний испанский главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас стал лучшим тренером мая в Серии А.

Об этом информирует официальный сайт чемпионата.

«Комо» в мае провел три матча. Команда Сеска Фабрегаса одержала две победы и одну ничью. Еще одна игра в мае состоится 23 числа против миланского «Интера».

«Комо» победил «Парму» 1:0 и «Кальяри» 3:1. Вничью команда сыграла с «Вероной» – 1:1.

Недавно Фабрегас отказался возглавить леверкузенский «Байер» и решил продолжить сотрудничество с итальянским клубом.

Ранее стало известно, что руководство «Комо» желает выделить на трансферные цели 100 миллионов евро.