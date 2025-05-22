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Италия
22 мая 2025, 20:33 | Обновлено 22 мая 2025, 20:55
638
1

Он отказал Байеру. В Серии А определился лучший тренер месяца

Награду получит наставник «Комо» Сеск Фабрегас

22 мая 2025, 20:33 | Обновлено 22 мая 2025, 20:55
638
1
Он отказал Байеру. В Серии А определился лучший тренер месяца
Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний испанский главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас стал лучшим тренером мая в Серии А.

Об этом информирует официальный сайт чемпионата.

«Комо» в мае провел три матча. Команда Сеска Фабрегаса одержала две победы и одну ничью. Еще одна игра в мае состоится 23 числа против миланского «Интера».

«Комо» победил «Парму» 1:0 и «Кальяри» 3:1. Вничью команда сыграла с «Вероной» – 1:1.

Недавно Фабрегас отказался возглавить леверкузенский «Байер» и решил продолжить сотрудничество с итальянским клубом.

Ранее стало известно, что руководство «Комо» желает выделить на трансферные цели 100 миллионов евро.

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Сеск Фабрегас Серия A Комо лучший тренер чемпионат Италии по футболу
Александр Сильченко Источник: Серия A
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Комментарии 1
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Mark4854590
Боси Комо планують виділити на трансфери солідну суму. Тож Сеску Фабрегасу мабуть цікаво і надалі брати участь у цьому проєкті
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