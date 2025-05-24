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  4. Александр АЛИЕВ: «Я его бы при всех сжег»
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 03:49 |
189
0

Александр АЛИЕВ: «Я его бы при всех сжег»

Экс-футболист «Динамо» рассказал, есть ли у него российский паспорт

24 мая 2025, 03:49 |
189
0
Александр АЛИЕВ: «Я его бы при всех сжег»
ФК Динамо. Александр Алиев

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев признался, есть ли у него российский паспорт.

«Я не гражданин россии. Паспорт рф у меня был, когда я играл за «Локомотив». Я даже не знаю, где тот паспорт сейчас. Если бы я нашел его, я бы сейчас показал его перед всеми и просто сжег», – сказал Алиев.

Отметим, что Алиев родился в россии и выступал там за московский «Локомотив» и «Анжи».

Ранее бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на претензии относительно публичного употребления русского языка.

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Александр Алиев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Слава Демин
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