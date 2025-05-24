Александр АЛИЕВ: «Я его бы при всех сжег»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев признался, есть ли у него российский паспорт.

«Я не гражданин россии. Паспорт рф у меня был, когда я играл за «Локомотив». Я даже не знаю, где тот паспорт сейчас. Если бы я нашел его, я бы сейчас показал его перед всеми и просто сжег», – сказал Алиев.

Отметим, что Алиев родился в россии и выступал там за московский «Локомотив» и «Анжи».

Ранее бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на претензии относительно публичного употребления русского языка.