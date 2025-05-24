Александр АЛИЕВ: «Стыдно ли мне? Пришлось таскать это из магазина»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, как занимался воровством в детстве.

«Я когда-то ездил в Иваново на турнир «Кожаный мяч», заходили с ребятами в магазины, я был не из богатой семьи. Там продавали футболки Интера, Манчестера, они все были в куче и мы их таскали. Такое же было с пирожками в школе. Не стыдно мне? Если хочешь жить, умей двигаться. Были голодные», – рассказал Алиев.

Ранее бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на претензии относительно публичного употребления русского языка.