Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АЛИЕВ: «Стыдно ли мне? Пришлось таскать это из магазина»
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 01:19 |
149
0

Александр АЛИЕВ: «Стыдно ли мне? Пришлось таскать это из магазина»

Экс-футболист рассказал, как когда-то воровал в детстве

24 мая 2025, 01:19 |
149
0
Александр АЛИЕВ: «Стыдно ли мне? Пришлось таскать это из магазина»
УАФ. Александр Алиев

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, как занимался воровством в детстве.

«Я когда-то ездил в Иваново на турнир «Кожаный мяч», заходили с ребятами в магазины, я был не из богатой семьи. Там продавали футболки Интера, Манчестера, они все были в куче и мы их таскали. Такое же было с пирожками в школе. Не стыдно мне? Если хочешь жить, умей двигаться. Были голодные», – рассказал Алиев.

Ранее бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на претензии относительно публичного употребления русского языка.

По теме:
Рух – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Судаков в соцсетях намекнул на своё будущее. Знак
Черноморец – Александрия. Текстовая трансляция матча
Александр Алиев Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига кража
Дмитрий Олейник Источник: Слава Демин
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
Футбол | 23 мая 2025, 11:24 0
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала
Хаби Алонсо назвал футболиста, который станет новым капитаном Реала

Опытный защитник Дани Карвахаль примерит капитанскую повязку в новом сезоне

Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Футбол | 23 мая 2025, 15:01 0
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц

Доход Александра составляет 3-5 тысяч долларов

Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
Футбол | 23.05.2025, 14:30
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Футбол | 24.05.2025, 00:40
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой
Футбол | 23.05.2025, 17:51
Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой
Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
22.05.2025, 20:05 2
Хоккей
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
23.05.2025, 09:28 7
Футбол
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22 1
Футбол
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 4
Футбол
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
22.05.2025, 08:55 3
Футбол
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
23.05.2025, 07:52 12
Бокс
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
22.05.2025, 07:00 5
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем