Легенда Манчестер Юнайтед обратился к Амориму после финала ЛЕ

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в своем Instagram обратился к португальскому коучу «красных дьяволов» Рубену Амориму после финала Лиги Европы:

«Поздравляю «Тоттенхэм». Очень рад за тебя, брат, Сон Хын Мин.

Рубен, твой успех придет, я это чувствую».

«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:1. Единственный гол на счету защитника «манкунианцев» Люка Шоу – англичанин срезал мяч в свои ворота.

Ранее сообщалось о том, что обнародована символическая команда сезона Лиги Европы.