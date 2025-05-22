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  4. Легенда Манчестер Юнайтед обратился к Амориму после финала ЛЕ
Англия
22 мая 2025, 22:23 |
865
0

Легенда Манчестер Юнайтед обратился к Амориму после финала ЛЕ

Патрис Эвра поддержал португальского тренера

22 мая 2025, 22:23 |
865
0
Легенда Манчестер Юнайтед обратился к Амориму после финала ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в своем Instagram обратился к португальскому коучу «красных дьяволов» Рубену Амориму после финала Лиги Европы:

«Поздравляю «Тоттенхэм». Очень рад за тебя, брат, Сон Хын Мин.

Рубен, твой успех придет, я это чувствую».

«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:1. Единственный гол на счету защитника «манкунианцев» Люка Шоу – англичанин срезал мяч в свои ворота.

Ранее сообщалось о том, что обнародована символическая команда сезона Лиги Европы.

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Патрис Эвра Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Лига Европы
Даниил Кирияка Источник: Instagram
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