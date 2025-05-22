Англия22 мая 2025, 22:23 |
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Легенда Манчестер Юнайтед обратился к Амориму после финала ЛЕ
Патрис Эвра поддержал португальского тренера
22 мая 2025, 22:23 |
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в своем Instagram обратился к португальскому коучу «красных дьяволов» Рубену Амориму после финала Лиги Европы:
«Поздравляю «Тоттенхэм». Очень рад за тебя, брат, Сон Хын Мин.
Рубен, твой успех придет, я это чувствую».
«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:1. Единственный гол на счету защитника «манкунианцев» Люка Шоу – англичанин срезал мяч в свои ворота.
Ранее сообщалось о том, что обнародована символическая команда сезона Лиги Европы.
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