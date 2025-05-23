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  4. Серхио РАМОС: «Этот игрок сделал футбол – искусством»
Испания
23 мая 2025, 04:48 |
268
0

Серхио РАМОС: «Этот игрок сделал футбол – искусством»

Рамос отреагировал на то, что Модрич завершил карьеру

23 мая 2025, 04:48 |
268
0
Серхио РАМОС: «Этот игрок сделал футбол – искусством»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.

На уход Модрича из «Реала» отреагировал легенда «бланкос» Серхио Рамос.

«Реал» прощается с гением, другом, братом, который сделал футбол – искусством. Один из тех игроков, для которых заполняется стадион, а мир стоит перед экраном в каждой игре. Необычный игрок по своей игре и человеческим качествам, один из тех людей, которых я с гордостью называю другом. В учебниках истории Реала он всегда будет на одном уровне с величайшими игроками.

Брат, у болельщиков Мадрида есть только одно слово для тебя: «Спасибо», – отреагировал Рамос.

Лука Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. В составе «Реала» Лука Модрич провел 590 матчей, забил 43 мяча и отдал 95 ассистов. Также Модрич 4 раза становился чемпионом Испании, 2 раза становился обладателем Кубка Испании, 5 раз побеждал в Суперкубке страны. На международной арене Луке покорились 6 кубков Лиги чемпионов, 4 Суперкубка УЕФА, 5 клубных чемпионатов мира и 1 межконтинентальный кубок ФИФА.

В 2018 году Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча».

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Криштиану Роналду Лука Модрич чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид расторжение контракта Ла Лига Серхио Рамос
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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