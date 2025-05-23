Серхио РАМОС: «Этот игрок сделал футбол – искусством»

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.

На уход Модрича из «Реала» отреагировал легенда «бланкос» Серхио Рамос.

«Реал» прощается с гением, другом, братом, который сделал футбол – искусством. Один из тех игроков, для которых заполняется стадион, а мир стоит перед экраном в каждой игре. Необычный игрок по своей игре и человеческим качествам, один из тех людей, которых я с гордостью называю другом. В учебниках истории Реала он всегда будет на одном уровне с величайшими игроками.

Брат, у болельщиков Мадрида есть только одно слово для тебя: «Спасибо», – отреагировал Рамос.

Лука Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. В составе «Реала» Лука Модрич провел 590 матчей, забил 43 мяча и отдал 95 ассистов. Также Модрич 4 раза становился чемпионом Испании, 2 раза становился обладателем Кубка Испании, 5 раз побеждал в Суперкубке страны. На международной арене Луке покорились 6 кубков Лиги чемпионов, 4 Суперкубка УЕФА, 5 клубных чемпионатов мира и 1 межконтинентальный кубок ФИФА.

В 2018 году Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча».