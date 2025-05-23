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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Спасибо тебе за все. Для меня это было честью»
Испания
23 мая 2025, 03:49 |
119
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Спасибо тебе за все. Для меня это было честью»

Португалец отреагировал на уход Модрича из «Реала»

23 мая 2025, 03:49 |
119
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Спасибо тебе за все. Для меня это было честью»
Getty Images/Global Images Украина. Криштиану Роналду и Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.

На уход Модрича из «Реала» отреагировал легенда «бланкос» Криштиану Роналду.

«Спасибо за все, Лука! Для меня было честью разделить с тобой столько моментов в клубе. Желаю тебе успехов во всем, что будет дальше», – отреагировал Роналду.

Лука Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. В составе «Реала» Лука Модрич провел 590 матчей, забил 43 мяча и отдал 95 ассистов. Также Модрич 4 раза становился чемпионом Испании, 2 раза становился обладателем Кубка Испании, 5 раз побеждал в Суперкубке страны. На международной арене Луке покорились 6 кубков Лиги чемпионов, 4 Суперкубка УЕФА, 5 клубных чемпионатов мира и 1 межконтинентальный кубок ФИФА.

В 2018 году Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча».

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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